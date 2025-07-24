Путин раскрыл, от чего зависит будущее российского Военно-морского флота Путин: будущее ВМФ во многом зависит от подводных роботизированных комплексов

Будущее российского Военно-морского флота во многом зависит от перспективных отечественных разработок, в том числе многофункциональных подводных роботизированных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, первенство России в этой сфере — важнейшая задача сегодняшнего дня, передает ТАСС.

Последнее, что хотел бы обсудить, — это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний День ВМФ, — отметил Путин на совещании по вопросам развития флота.

Ранее глава государства поручил продолжать серийный выпуск многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта «Ясень-М». По словам российского лидера, субмарины этого проекта составляют основу ударного потенциала сил общего назначения российских военно-морских сил. Он подчеркнул, что строительство стратегических подводных ракетоносцев является одним из приоритетов, позволяющих поддерживать баланс в мире.