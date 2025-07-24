Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 17:54

Путин раскрыл, от чего зависит будущее российского Военно-морского флота

Путин: будущее ВМФ во многом зависит от подводных роботизированных комплексов

Оперативные учения «Июльский шторм» ВМФ России Оперативные учения «Июльский шторм» ВМФ России Фото: П/с Северного флота/ТАСС

Будущее российского Военно-морского флота во многом зависит от перспективных отечественных разработок, в том числе многофункциональных подводных роботизированных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, первенство России в этой сфере — важнейшая задача сегодняшнего дня, передает ТАСС.

Последнее, что хотел бы обсудить, — это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний День ВМФ, — отметил Путин на совещании по вопросам развития флота.

Ранее глава государства поручил продолжать серийный выпуск многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта «Ясень-М». По словам российского лидера, субмарины этого проекта составляют основу ударного потенциала сил общего назначения российских военно-морских сил. Он подчеркнул, что строительство стратегических подводных ракетоносцев является одним из приоритетов, позволяющих поддерживать баланс в мире.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
совещания
ВМФ РФ
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пилоты экстренно посадили самолет в Германии
На Украине готовятся к свержению Зеленского
Володин назвал крушение самолета Ан-24 в Приамурье большим горем
Пятерых украинцев и грузин объявили в розыск за теракт на Крымском мосту
В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви
В Китае заявили о подарке Москвы для Пекина, который сильно встревожил США
Политолог оценил шансы Хинштейна на победу на выборах главы Курской области
Врачи в России «напечатали» череп раненому военному
Пашинян направил телеграмму Путину из-за страшной трагедии с Ан-24
Ураганы и африканская жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать
Украинский дрон убил пенсионерку под Курском
Врач рассказал, как «сладкая кровь» разрушает органы изнутри
Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки
В Госдуме пообещали подумать о возвращении одного напитка на стадионы
Археологи сделали неожиданное открытие на месте древней Трои
Перевозивший нелегалов россиянин получил более 100 лет тюрьмы
Путин раскрыл, какой флот нужен России
Мигрант убил глухонемого москвича: что известно, какой срок грозит
Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком
Экс-боец MMA прогорел на необычном бизнесе
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.