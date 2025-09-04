Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:46

Путин одним словом описал семью из Владивостока с семью детьми

Путин назвал богатой семью из Владивостока с семью детьми

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин назвал «богатыми» родителей из Владивостока, в чьей семье семеро детей, передает ТАСС. Это произошло во время беседы с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Одна из участниц мероприятия поделилась фактом из своей биографии, на что и отреагировал политик.

Богатые родители, — сказал Путин.

Ранее курсант «Воина» признался Путину, что больше всего в обучении любит форму. Глава государства в ответ рассмеялся, назвал курсанта молодцом, и обнял его.

Путин стал первым, кто посетил музей 155-й бригады морской пехоты ТОФ в рамках поездки во Владивосток. Экспозиция находится на первом этаже центра «Россия» и посвящена подвигам бойцов соединения.

До этого сообщалось, что во Владивосток для участия в ВЭФ прибыли представители «Талибана». Делегацию талибов представляет посол Афганистана в России Мовлави Гул Хасан. Он уже принял участие в дискуссии, посвященной большому евразийскому партнерству.

Владимир Путин
семьи
многодетные семьи
Владивосток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура выясняет обстоятельства крушения самолета в Рязанской области
«Там любят спорт»: в Госдуме выступили за проведение Игр России и КНДР
Тихонов оценил идею Дегтярева объединить федерации лыж и биатлона
Названы сроки выгодной для России добычи нефти
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали мужчину с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.