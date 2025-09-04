Путин одним словом описал семью из Владивостока с семью детьми Путин назвал богатой семью из Владивостока с семью детьми

Российский лидер Владимир Путин назвал «богатыми» родителей из Владивостока, в чьей семье семеро детей, передает ТАСС. Это произошло во время беседы с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Одна из участниц мероприятия поделилась фактом из своей биографии, на что и отреагировал политик.

Богатые родители, — сказал Путин.

Ранее курсант «Воина» признался Путину, что больше всего в обучении любит форму. Глава государства в ответ рассмеялся, назвал курсанта молодцом, и обнял его.

Путин стал первым, кто посетил музей 155-й бригады морской пехоты ТОФ в рамках поездки во Владивосток. Экспозиция находится на первом этаже центра «Россия» и посвящена подвигам бойцов соединения.

До этого сообщалось, что во Владивосток для участия в ВЭФ прибыли представители «Талибана». Делегацию талибов представляет посол Афганистана в России Мовлави Гул Хасан. Он уже принял участие в дискуссии, посвященной большому евразийскому партнерству.