Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:33

«Важный вклад в укрепление мира»: Оверчук о соглашении Баку и Еревана

Оверчук назвал соглашение между Баку и Ереваном вкладом в укрепление мира

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Игорь Родин/Росконгрес

Россия с осторожным оптимизмом смотрит на парафированное соглашение между Азербайджаном и Арменией, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках Восточного экономического форума. Заключение договора между Баку и Ереваном он назвал вкладом в укрепление мира в регионе, передает ТАСС.

Мы с очень осторожным оптимизмом смотрим на парафированное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Это тоже важный вклад в укрепление мира в нашем большом Евразийском регионе, — подчеркнул Оверчук.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вашингтонские договоренности ускорили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. По его словам, страны преодолели препятствия на пути к миру. Также политик добавил, что у Баку и Еревана отсутствуют разногласия и сложности по теме Зангезурского коридора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве американского лидера Дональда Трампа подписали 8 августа в Белом доме совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Согласно оглашенным тезисам, страны обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, установить дипломатические отношения и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Азербайджан
Армения
договоры
Алексей Оверчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии 4 сентября стало днем национального траура
Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту
На Урале стрела башенного крана пробила голову мужчине
В Госдуме дали прогноз на возвращение российского флага на Олимпиаде-2028
Классический рецепт шарлотки: пошаговый рецепт нежного яблочного пирога
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.