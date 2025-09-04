«Важный вклад в укрепление мира»: Оверчук о соглашении Баку и Еревана Оверчук назвал соглашение между Баку и Ереваном вкладом в укрепление мира

Россия с осторожным оптимизмом смотрит на парафированное соглашение между Азербайджаном и Арменией, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках Восточного экономического форума. Заключение договора между Баку и Ереваном он назвал вкладом в укрепление мира в регионе, передает ТАСС.

Мы с очень осторожным оптимизмом смотрим на парафированное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Это тоже важный вклад в укрепление мира в нашем большом Евразийском регионе, — подчеркнул Оверчук.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вашингтонские договоренности ускорили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. По его словам, страны преодолели препятствия на пути к миру. Также политик добавил, что у Баку и Еревана отсутствуют разногласия и сложности по теме Зангезурского коридора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве американского лидера Дональда Трампа подписали 8 августа в Белом доме совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Согласно оглашенным тезисам, страны обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, установить дипломатические отношения и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.