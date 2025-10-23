Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 15:41

В МИД России раскрыли отношение к аресту мэра Гюмри Гукасяна

Захарова назвала арест мэра Гюмри Гукасяна внутренним делом Армении

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Задержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна является внутренним делом Армении, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru во время брифинга. Однако она подчеркнула, что Москва бережно относится к российско-армянским отношениям и защищает всех, кто выступает за традиционно близкие связи между двумя народами.

Что касается оценок задержания мэра города, то, безусловно, это внутреннее дело Армении. В то же время отмечаем, что ранее в отношении глав Ванадзора, Берда, Гориса, других общин были заведены уголовные дела, некоторых арестовали. Выражаем надежду на то, что подобные процессы не приведут к отрыву судебной власти от народа и падению доверия к ней, — подчеркнула Захарова.

Представитель российского МИД напомнила, что и сам премьер-министр Армении Никол Пашинян обращал внимание на эту системную проблему страны.

Мне кажется, все это еще только более актуально в эти дни, поскольку Армения вступает в новый электоральный цикл, который завершится в июне 2026 года парламентскими выборами, — добавила дипломат.

Ранее Антикоррупционный суд Армении назначил мэру Гюмри Гукасяну два месяца ареста. В антикоррупционном комитете республики заявили, что градоначальник якобы потребовал взятку в размере $10 тыс. (более 809 тыс. рублей) у бизнесмена в обмен на сохранение незаконной постройки. Отмечается, что подозреваемым по делу также проходит главный архитектор Гюмри.

Армения
гюмри
Мария Захарова
Никол Пашинян
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»
Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость
Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира
Российская спортсменка сдала «тест на женщину»
В России высказались о запрете детям до 16 лет использовать соцсети
Криминалист допустил, что семью Усольцевых могли принести в жертву
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС
«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО
Прокурор запросил для известного бизнес-коуча срок, как за убийство
Взрыв в Луганске признали терактом
Адвокат Трунов рассказал, могло ли Усольцевых засосать в болото
Лейбл Koala Music начал сотрудничество с Гнесинкой и ВШЭ
Десятки тысяч человек провели митинг в Будапеште
ИИ на стройке: от проектирования до эксплуатации
Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов
Адвокат Карабанов объяснил, как Усольцевы могли сбежать за рубеж
«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России
Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей
На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.