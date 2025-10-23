В МИД России раскрыли отношение к аресту мэра Гюмри Гукасяна

Задержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна является внутренним делом Армении, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru во время брифинга. Однако она подчеркнула, что Москва бережно относится к российско-армянским отношениям и защищает всех, кто выступает за традиционно близкие связи между двумя народами.

Что касается оценок задержания мэра города, то, безусловно, это внутреннее дело Армении. В то же время отмечаем, что ранее в отношении глав Ванадзора, Берда, Гориса, других общин были заведены уголовные дела, некоторых арестовали. Выражаем надежду на то, что подобные процессы не приведут к отрыву судебной власти от народа и падению доверия к ней, — подчеркнула Захарова.

Представитель российского МИД напомнила, что и сам премьер-министр Армении Никол Пашинян обращал внимание на эту системную проблему страны.

Мне кажется, все это еще только более актуально в эти дни, поскольку Армения вступает в новый электоральный цикл, который завершится в июне 2026 года парламентскими выборами, — добавила дипломат.

Ранее Антикоррупционный суд Армении назначил мэру Гюмри Гукасяну два месяца ареста. В антикоррупционном комитете республики заявили, что градоначальник якобы потребовал взятку в размере $10 тыс. (более 809 тыс. рублей) у бизнесмена в обмен на сохранение незаконной постройки. Отмечается, что подозреваемым по делу также проходит главный архитектор Гюмри.