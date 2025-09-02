Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 15:34

В России могут запретить песни братьев Меладзе

Депутат Иванов призвал запретить песни братьев Меладзе в России

Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Песни музыкантов Валерия и Константина Меладзе необходимо запретить на территории России, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, артисты выбрали враждебную РФ сторону и не должны пользоваться благами российского общества.

Необходимо запретить исполнение песен братьев Меладзе на территории России, чтобы защитить культурное пространство страны от лиц, чьи действия и связи противоречат интересам государства. Творчество должно нести в себе свет и истинные ценности, а не служить инструментом для тех, кто противостоит нашей стране. Братья Меладзе, к сожалению, выбрали сторону, которая враждебна России. Их песни не должны звучать на нашей земле. Люди, которые определились со своей стороной, не могут одновременно пользоваться благами российского общества и поддерживать тех, кто ему угрожает, — высказался Иванов.

По его словам, нельзя закрывать глаза на то, что музыканты пользуются популярностью в России и одновременно поддерживают тех, кто воюет против российских солдат. Депутат также напомнил, что Валерий Меладзе уже был замечен в действиях, которые несовместимы со статусом российского гражданина.

Его поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, финансирующими ВСУ, говорят сами за себя. В таких случаях необходимо принимать жесткие меры, включая запрет на распространение их творчества, — заключил Иванов.

Ранее появилась информация, что Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом, лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию. Поводом стало возможное финансирование ВСУ.

музыканты
иноагенты
Валерий Меладзе
Константин Меладзе
артисты
звезды
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Пакистана ответил Путину на русском языке
Пять человек пострадали при ДТП с автобусом на западе Москвы
Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма
Блогера Маркаряна попросили оставить под арестом
Ученые придумали, как «СССР» спасет россиян от инфаркта и инсульта
Мигранта отправили в колонию за убийство 16-летней давности
Трамп назвал самый худший город на Земле
Мужчина со шпицем устроил протест на башне Кинг-Кросс в Лондоне
В России впервые протестировали импортозамещенный вертолет «Ансат»
Психолог рассказала, почему женщины отходят от искусственной красоты
На стене написано «Жду, надеюсь, верю»: как маньяк насиловал девушек в яме
Врачи назвали продукты, которые помогают убрать жир с живота
В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене
Раскрыта судьба застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной
В мороз окажутся без газа: Россия, КНР и Монголия подписали приговор Европе
В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на Украине
Вучич обратился к Путину с неожиданной просьбой
Вучич раскрыл, от чего не намерена отказываться Сербия
Путин высказался о партнерстве России и Сербии
Педофил в шкуре волонтера: гуманист ездил в Танзанию и насиловал детей
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.