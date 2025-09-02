Песни музыкантов Валерия и Константина Меладзе необходимо запретить на территории России, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, артисты выбрали враждебную РФ сторону и не должны пользоваться благами российского общества.

Необходимо запретить исполнение песен братьев Меладзе на территории России, чтобы защитить культурное пространство страны от лиц, чьи действия и связи противоречат интересам государства. Творчество должно нести в себе свет и истинные ценности, а не служить инструментом для тех, кто противостоит нашей стране. Братья Меладзе, к сожалению, выбрали сторону, которая враждебна России. Их песни не должны звучать на нашей земле. Люди, которые определились со своей стороной, не могут одновременно пользоваться благами российского общества и поддерживать тех, кто ему угрожает, — высказался Иванов.

По его словам, нельзя закрывать глаза на то, что музыканты пользуются популярностью в России и одновременно поддерживают тех, кто воюет против российских солдат. Депутат также напомнил, что Валерий Меладзе уже был замечен в действиях, которые несовместимы со статусом российского гражданина.

Его поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, финансирующими ВСУ, говорят сами за себя. В таких случаях необходимо принимать жесткие меры, включая запрет на распространение их творчества, — заключил Иванов.

Ранее появилась информация, что Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом, лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию. Поводом стало возможное финансирование ВСУ.