03 сентября 2025 в 10:30

Видео с погибшими в зоне СВО бойцами начали продавать их родным

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Видео с погибшими в зоне СВО бойцами, сгенерированные нейросетями, начали продавать их родным, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, услуга называется «видеопрощание», где обыгрывается последняя встреча военных с их близкими.

На приложенных роликах видно, как военные обнимают родственников или возлюбленных, после чего прощаются с ними и поднимаются по фантазийной лестнице в небо, либо становятся ангелами. В некоторых видео бойцы не только анимированы, но и озвучены.

Стоимость таких нейросетевых роликов, пишет канал, в среднем стоит около полутора тысячи рублей. Проект запустила 36-летняя жительница Каменска-Уральского в мае 2025 года, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга судится за право провести ЭКО с материалом гражданского супруга, погибшего в зоне СВО. В 2024 году ей поставили диагноз «женское бесплодие трубного происхождения», и была предпринята первая попытка ЭКО, но безуспешная. Предвидя возможные риски на СВО, мужчина заморозил свой биоматериал. В 2025 году пара заключила договор хранения сроком на три года и подписала все необходимые согласия на использование материала.

