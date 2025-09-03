Китайцы изобрели революционный способ космической стирки

Китайские инженеры создали экспериментальную модель стиральной машины для использования в космических миссиях, передает South China Morning Post. Аппарат, работающий без традиционных моющих средств, очищает ткани посредством озонирования, используя минимальное количество воды.

Габариты устройства сопоставимы с размерами ручной клади, а вес не превышает 12 кг, говорится в материале. Для обработки 800 граммов ткани требуется всего 400 мл воды, которая преобразуется в ультратонкий туман с помощью ультразвука. Дезинфекция осуществляется озоном, вырабатываемым под воздействием ультрафиолетового излучения.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о заинтересованности РФ в реализации крупных совместных проектов с Китаем в космической сфере. Он отметил, что космос является важной частью широкой программы двустороннего сотрудничества, куда также входят энергетика, автомобилестроение и машиностроение. Вице-премьер подчеркнул, что стороны рассматривают перспективные инициативы, включая не только пилотируемую космонавтику, но и научные исследования, а также освоение Луны.