Вяленые помидоры за полчаса: очень быстрый рецепт заготовки на зиму

Вяленые помидоры — это универсальная закуска, которую можно использовать как добавку к салатам, пицце, пасте или просто подавать как самостоятельное блюдо. Если традиционный способ их приготовления в духовке занимает много времени, то в микроволновке можно сделать это всего за 30 минут. Прованские травы придадут аромат и сделают вкус особенно насыщенным.

Ингредиенты

Помидоры — 500 г

Прованские травы — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления

Нарежьте помидоры на половинки или четвертинки в зависимости от их размера. Удалите семена, если хотите добиться более сухого результата.

В отдельной миске смешайте оливковое масло, соль, нарезанный чеснок и прованские травы. Полейте помидоры этой смесью.

Выложите помидоры на тарелку срезом вверх и поставьте в микроволновку на высокую мощность на 5 минут.

Проверяйте степень готовности каждые 5 минут. Вяление занимает от 25 до 30 минут в зависимости от размера помидоров и мощности микроволновки.

Полезные советы:

Используйте разные сорта помидоров для разнообразия вкусов.

Храните готовые вяленые помидоры в банке с оливковым маслом в холодильнике.

