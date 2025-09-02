День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 08:29

Вяленые помидоры за полчаса: очень быстрый рецепт заготовки на зиму

Быстрый рецепт вяленых помидоров Быстрый рецепт вяленых помидоров Фото: Shutterstock/Fotodom

Вяленые помидоры — это универсальная закуска, которую можно использовать как добавку к салатам, пицце, пасте или просто подавать как самостоятельное блюдо. Если традиционный способ их приготовления в духовке занимает много времени, то в микроволновке можно сделать это всего за 30 минут. Прованские травы придадут аромат и сделают вкус особенно насыщенным.

Ингредиенты

  • Помидоры — 500 г
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления

Нарежьте помидоры на половинки или четвертинки в зависимости от их размера. Удалите семена, если хотите добиться более сухого результата.

В отдельной миске смешайте оливковое масло, соль, нарезанный чеснок и прованские травы. Полейте помидоры этой смесью.

Выложите помидоры на тарелку срезом вверх и поставьте в микроволновку на высокую мощность на 5 минут.

Проверяйте степень готовности каждые 5 минут. Вяление занимает от 25 до 30 минут в зависимости от размера помидоров и мощности микроволновки.

Полезные советы:

  • Используйте разные сорта помидоров для разнообразия вкусов.
  • Храните готовые вяленые помидоры в банке с оливковым маслом в холодильнике.

Ранее мы рассказывали, как приготовить яблочную пастилу в сушилке.

Анастасия Фомина
А. Фомина
