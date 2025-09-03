Саммит ШОС — 2025
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании

Аймани Кадырова

Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани, следует из данных на сайте правительства страны. В качестве ограничений отмечены замораживание активов, запрет на поездки и оказание трастовых услуг.

Рестрикции также введены против общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова. Уточняется, что судам и самолетам, связанным с организацией, запрещено заходить в порты и аэропорты Великобритании, их могут задержать или снять с регистрации. Также запрещено оказывать им техническую помощь.

Ранее правая нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) в предвыборной программе заявила о намерении восстановить диалог с РФ и отменить антироссийские санкции. Там считают, что это позволит вернуть торговлю и сотрудничество между странами.

До этого Венгрия решительно выступила против новых санкций ЕС в отношении российских энергетических компаний. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласен с ограничениями, которые могут ударить по энергетической безопасности страны.

