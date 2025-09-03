Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 12:14

В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске

Минобороны: российские военные находятся в центре Купянска

Российские военные находятся в центре города Купянск Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве также опубликовали кадры из города, отметив, что представителей ВС РФ можно заметить около здания администрации города и в районе стадиона «Спартак».

На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, — сказано в сообщении.

Ранее в силовых структурах рассказали, что военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), уклоняются от участия в боевых действиях путем нанесения самоповреждений. Отмечается, что такие действия происходят в районе Купянска.

Кроме того заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что Вооруженные силы Украины заблокировали выезды из Купянска и принуждают местных жителей к рытью окопов. Он подчеркнул, что ВСУ также запрещают ввозить гуманитарную помощь.

