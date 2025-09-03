Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска

Пресс-служба Минобороны опубликовала кадры с БПЛА, которые подтверждают контроль российскими войсками около половины территории Купянска. На видео можно увидеть солдат РФ в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий.

В частности, на кадрах видно российских бойцов около здания местной администрации, в районе стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, рядом с городской электроподстанцией на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая. Сейчас ВС РФ продолжают добиваться освобождения Купянска и прилегающих районов, сказано в сообщении ведомства.

Ранее главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил, что ВСУ формируют резервы. По словам Сырского, Россия сохраняет активность на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях. Он отметил, что обсудил это с президентом Владимиром Зеленским, а также обстановку на фронте и в приграничных районах, взаимодействие с партнерами и обеспечение безопасности страны.