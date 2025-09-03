«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений Депутат Рады Железняк: при строительстве укреплений в ДНР пропали 200 млн гривен

При строительстве укреплений в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики пропали не менее 200 млн гривен (около 391 млн рублей), заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. По его словам, вместо оборонительных сооружений были возведены декорации.

В 2024 году за 372 млн гривен Полтавская ОВА построила на Донеччине вместо фортификаций… декорации. И то не всегда. Как минимум 200 млн из них просто исчезли. Через «свои» фирмы, договоры на фиктивные услуги, завышенные цены и документы с откровенной ложью, — написал Железняк.

Нардеп отметил, что ответственные за кражу не только не понесли наказания, но и получили повышения. При этом, добавил он, подрядчики, которые участвовали в хищении, получили новые государственные контракты на миллиарды гривен.

Конечно в офисе президента, хоть частично, но точно знали о том, как Полтавская ОВА строила фортификации…. Но когда речь об однокурснике [экс-главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы и возможности заполнить еще одну должность по квоте [глава офиса президента Андрея] Ермака, то лишнее внимание не нужно, — обратил внимание депутат.

