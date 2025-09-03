Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:38

«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений

Депутат Рады Железняк: при строительстве укреплений в ДНР пропали 200 млн гривен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При строительстве укреплений в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики пропали не менее 200 млн гривен (около 391 млн рублей), заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. По его словам, вместо оборонительных сооружений были возведены декорации.

В 2024 году за 372 млн гривен Полтавская ОВА построила на Донеччине вместо фортификаций… декорации. И то не всегда. Как минимум 200 млн из них просто исчезли. Через «свои» фирмы, договоры на фиктивные услуги, завышенные цены и документы с откровенной ложью, — написал Железняк.

Нардеп отметил, что ответственные за кражу не только не понесли наказания, но и получили повышения. При этом, добавил он, подрядчики, которые участвовали в хищении, получили новые государственные контракты на миллиарды гривен.

Конечно в офисе президента, хоть частично, но точно знали о том, как Полтавская ОВА строила фортификации…. Но когда речь об однокурснике [экс-главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы и возможности заполнить еще одну должность по квоте [глава офиса президента Андрея] Ермака, то лишнее внимание не нужно, — обратил внимание депутат.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук на фоне острой нехватки военнослужащих в ВСУ предложил пополнять ряды армии пенсионерами и сотрудниками полиции. Он также подчеркнул, что в ряды ВСУ можно вернуть военнослужащих, которые самовольно покинули свои части.

Украина
Рада
укрепления
ДНР
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%
Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины
Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией
«Жить надоело?»: подростки избили девочку из детдома и попали на видео
В российском регионе школьники обокрали игровой аппарат
Политолог назвал главных кандидатов на выход из Евросоюза
Суд арестовал столичную студентку за репост ЛГБТ-мема
Сливы в пряном медовом сиропе с коньяком
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.