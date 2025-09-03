Ученые открыли способ «починки» нервов

Специалисты Национального исследовательского университета МИЭТ в составе научного коллектива разработали новый материал для восстановления поврежденных нервов в теле человека, сообщает журнал Polymers. Этот инструмент позволяет проводить процедуру электрической стимуляции нервной ткани более «мягким» способом, без образования рубцов.

В настоящее время подавление хронических нейропатических болей осуществляется методами электростимуляции. Как пояснил заместитель директора Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко, первоначально требуется определить параметры болевых сигналов, а затем обеспечить их блокирование с помощью соответствующих электрических импульсов, направляемых в нервную ткань спинного мозга.

Доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Михаил Савельев добавил, что традиционно используемые для этой цели стержневые электроды «жестко» контактируют с биологической тканью, что может приводить к образованию рубцов. Эти рубцы не проводят электрический ток и создают препятствия для дальнейшего восстановления нервных тканей. Новая разработка российских ученых призвана решить эту проблему.

