Ученые открыли способ «починки» нервов

Polymers: ученые из России создали материал для восстановления нервов

Специалисты Национального исследовательского университета МИЭТ в составе научного коллектива разработали новый материал для восстановления поврежденных нервов в теле человека, сообщает журнал Polymers. Этот инструмент позволяет проводить процедуру электрической стимуляции нервной ткани более «мягким» способом, без образования рубцов.

В настоящее время подавление хронических нейропатических болей осуществляется методами электростимуляции. Как пояснил заместитель директора Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко, первоначально требуется определить параметры болевых сигналов, а затем обеспечить их блокирование с помощью соответствующих электрических импульсов, направляемых в нервную ткань спинного мозга.

Доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Михаил Савельев добавил, что традиционно используемые для этой цели стержневые электроды «жестко» контактируют с биологической тканью, что может приводить к образованию рубцов. Эти рубцы не проводят электрический ток и создают препятствия для дальнейшего восстановления нервных тканей. Новая разработка российских ученых призвана решить эту проблему.

Ранее были опубликованы результаты исследования, согласно которым комбинация лекарств, направленных на молекулы PD-1, LAG-3 и TIM-3, может предотвратить прогрессирование устойчивых форм рака кожи. Меланома представляет собой агрессивную форму рака кожи, развивающуюся из меланоцитов. Основным методом лечения является иммунотерапия, однако многие пациенты не реагируют на нее должным образом или сталкиваются с рецидивами заболевания. Новое исследование предлагает потенциальное решение этой проблемы через комбинированную терапию.

