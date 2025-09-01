День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 13:32

Найден способ остановить развитие устойчивого рака кожи

JITC: комбинация из трех препаратов остановила развитие устойчивого рака кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комбинация лекарств, направленных на молекулы PD-1, LAG-3 и TIM-3, может предотвратить прогрессирование устойчивого рака кожи, передает Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC), публикуя результаты исследования. К такому заключению пришли специалисты Онкологического центра Моффитта.

Меланома — агрессивный рак кожи из меланоцитов. Основной метод лечения — иммунотерапия, но многие пациенты не реагируют на нее или сталкиваются с рецидивом.

Ученые исследовали, насколько хорошо работает тройная терапия, которая блокирует несколько способов, с помощью которых рак избегает атаки иммунной системы. Они обнаружили, что эта комбинация может восстановить работу иммунных клеток, даже когда обычные методы лечения не помогают. В некоторых случаях у мышей опухоли полностью исчезли после такого лечения.

Автор исследования Смолли заметил, что TIM-3 часто встречается в клетках иммунной системы, которые устали и не могут хорошо бороться с раком. Если блокировать TIM-3 вместе с другими белками, такими как PD-1 и LAG-3, это сильно улучшает способность иммунной системы бороться с трудноизлечимыми видами рака.

Специалисты отметили, что препарат с тремя активными компонентами не вызывает токсических эффектов.

Ранее американские ученые Саеф Иззи и Сандро Марини выяснили, что черепно-мозговые травмы связаны с повышенным риском развития рака мозга. Исследование показало, что у 87 пациентов с травмами средней и тяжелой степени через пять лет после травмы развились опухоли.

рак
онкология
ученые
терапия
