Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Шарлотка — это любимый многими яблочный пирог, который можно приготовить на основе кефира или сметаны для большей воздушности. Этот рецепт подходит как для начинающих, так и для опытных хозяек.

Ингредиенты

Яблоки (свежие, сочные) — 3–4 шт.

Масло сливочное — пойдет на смазывание

Яйца куриные — 3 шт.

Кефир или сметана — 200 мл

Сахарный песок — 150 г

Мука пшеничная хлебопекарная — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — по вкусу

Соль пищевая — щепотка

Способ приготовления

Почистите яблоки и нарежьте их тонкими ломтиками. В отдельной тарелке взбейте яйца с сахаром до получения пышной белой массы.

Добавьте в получившуюся пену кефир или сметану, ванилин и щепотку соли. Хорошенько перемешайте. Затем всыпьте хлебопекарную муку и разрыхлитель, замесите до однородности.

Форму, в которой будете выпекать пирог, смажьте маслом. На дно формы отправьте яблоки, залейте их тестом.

Десерт готовится в духовом шкафу около 40–45 минут при температуре 180 градусов.

Полезные советы:

Шарлотку можно разнообразить цедрой цитрусовых или корицей.

Десерт превосходно сочетается с шариком ванильного мороженого.

