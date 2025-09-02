Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Шарлотка — это любимый многими яблочный пирог, который можно приготовить на основе кефира или сметаны для большей воздушности. Этот рецепт подходит как для начинающих, так и для опытных хозяек.
Ингредиенты
- Яблоки (свежие, сочные) — 3–4 шт.
- Масло сливочное — пойдет на смазывание
- Яйца куриные — 3 шт.
- Кефир или сметана — 200 мл
- Сахарный песок — 150 г
- Мука пшеничная хлебопекарная — 200 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Ванилин — по вкусу
- Соль пищевая — щепотка
Способ приготовления
Почистите яблоки и нарежьте их тонкими ломтиками. В отдельной тарелке взбейте яйца с сахаром до получения пышной белой массы.
Добавьте в получившуюся пену кефир или сметану, ванилин и щепотку соли. Хорошенько перемешайте. Затем всыпьте хлебопекарную муку и разрыхлитель, замесите до однородности.
Форму, в которой будете выпекать пирог, смажьте маслом. На дно формы отправьте яблоки, залейте их тестом.
Десерт готовится в духовом шкафу около 40–45 минут при температуре 180 градусов.
Полезные советы:
- Шарлотку можно разнообразить цедрой цитрусовых или корицей.
- Десерт превосходно сочетается с шариком ванильного мороженого.
Ранее мы рассказывали, как приготовить в духовке сладкий перец, запеченный с начинкой.