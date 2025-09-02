День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 08:27

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Как приготовить шарлотку Как приготовить шарлотку Фото: Shutterstock/Fotodom

Шарлотка — это любимый многими яблочный пирог, который можно приготовить на основе кефира или сметаны для большей воздушности. Этот рецепт подходит как для начинающих, так и для опытных хозяек.

Ингредиенты

  • Яблоки (свежие, сочные) — 3–4 шт.
  • Масло сливочное — пойдет на смазывание
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Кефир или сметана — 200 мл
  • Сахарный песок — 150 г
  • Мука пшеничная хлебопекарная — 200 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу
  • Соль пищевая — щепотка

Способ приготовления

Почистите яблоки и нарежьте их тонкими ломтиками. В отдельной тарелке взбейте яйца с сахаром до получения пышной белой массы.

Добавьте в получившуюся пену кефир или сметану, ванилин и щепотку соли. Хорошенько перемешайте. Затем всыпьте хлебопекарную муку и разрыхлитель, замесите до однородности.

Форму, в которой будете выпекать пирог, смажьте маслом. На дно формы отправьте яблоки, залейте их тестом.

Десерт готовится в духовом шкафу около 40–45 минут при температуре 180 градусов.

Полезные советы:

  • Шарлотку можно разнообразить цедрой цитрусовых или корицей.
  • Десерт превосходно сочетается с шариком ванильного мороженого.

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
