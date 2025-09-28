У сети «Рив Гош» может появиться новый владелец

Wildberries (Объединенная компания Wildberries & Russ, РВБ) может приобрести бьюти-ретейлер «Рив Гош», сообщает газета «Коммерсант». Как говорится в статье, стороны объявили о стратегическом партнерстве, при этом договорившись о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд рублей.

Для Wildberries сделка станет шансом занять устойчивое положение на рынке премиальной косметики, пишет газета. Соглашение уже достигнуто, обсуждение условий заняло несколько дней.

Ранее выяснилось, что в России могут ввести ограничения на возврат некоторых групп товаров на маркетплейсах. С предложением ввести невозвратные тарифы выступили в Минэкономразвития. По словам главы министерства Максима Решетникова, бизнес сталкивается со злоупотреблениями со стороны покупателей и конкурентов, включая массовые возвраты и подмену товаров. Эти издержки в итоге отражаются в ценах. Министр добавил, что решение по данному вопросу может быть принято до конца 2025 года.

До этого основательница Wildberries, глава Объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Отмечается, что ее капитал в 2024 году достиг $7,1 млрд (около 570 млрд рублей).