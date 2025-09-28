В Госдуме рассмотрят новый способ оставить иноагентов без доходов в России

В России могут запретить публичное использование всего, что создано с участием иноагентов, сообщает ТАСС. Пакет соответствующих предложений уже был направлен в Госдуму и внесен на рассмотрение, рассказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Обращение о запрете размещения творчества иноагентов направлено в Госдуму, — приводит его слова агентство.

Константинов подчеркнул, что предлагаемые меры направлены на совершенствование российского законодательства и усиление контроля за распространением контента иноагентов. Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение установленных запретов.

Ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие за границу артисты продолжают «изливать желчь, квакать и крякать». Он предложил им начать «делом заниматься», развивать эстраду и свою музыку.

До этого он заявлял, что певица Алла Пугачева уже давно забыта в России и что он не смотрел ее интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, все, кто испытывал уважение к прежней Примадонне, давно «перестали это делать».