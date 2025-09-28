Глава НАТО рассказал, как закончится конфликт на Украине Генсек НАТО Рютте: конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о высокой вероятности завершения конфликта на Украине путем переговоров, сообщили на сайте Альянса. Он подчеркнул, что Блок гарантирует защиту украинской стороне после достижения мирного соглашения или прекращения огня.

Любой конфликт заканчивается, хотя и не всегда переговорами. Вторую мировую войну мы выиграли безоговорочно. Холодную войну мы выиграли вместе с Рейганом (экс-президент США Рональд Рейган. — NEWS.ru) и Тэтчер (экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. — NEWS.ru). В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — NEWS.ru) должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня, — сказал генсек.

До этого глава британского МИД Иветт Купер заявила на заседании Совбеза ООН, что действия российских истребителей, якобы нарушивших воздушное пространство Эстонии, создают риск прямого военного конфликта между Россией и странами НАТО. Она отметила, что Альянс готов противодействовать самолетам, действующим без разрешения в воздушном пространстве стран-членов.