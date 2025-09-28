Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 22:03

Глава НАТО рассказал, как закончится конфликт на Украине

Генсек НАТО Рютте: конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о высокой вероятности завершения конфликта на Украине путем переговоров, сообщили на сайте Альянса. Он подчеркнул, что Блок гарантирует защиту украинской стороне после достижения мирного соглашения или прекращения огня.

Любой конфликт заканчивается, хотя и не всегда переговорами. Вторую мировую войну мы выиграли безоговорочно. Холодную войну мы выиграли вместе с Рейганом (экс-президент США Рональд Рейган. — NEWS.ru) и Тэтчер (экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. — NEWS.ru). В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — NEWS.ru) должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня, — сказал генсек.

До этого глава британского МИД Иветт Купер заявила на заседании Совбеза ООН, что действия российских истребителей, якобы нарушивших воздушное пространство Эстонии, создают риск прямого военного конфликта между Россией и странами НАТО. Она отметила, что Альянс готов противодействовать самолетам, действующим без разрешения в воздушном пространстве стран-членов.

НАТО
Марк Рютте
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке назвали причину нападения дикого медведя на пожилую женщину
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.