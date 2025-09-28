Российского лыжника Парфенова заподозрили в допинге

Лыжник Андрей Парфенов, трехкратный чемпион России, сообщил о положительной допинг-пробе на мельдоний, сообщается в Telegram-канале команды «Лыжные гонки 47». Он признался, что испытал шок от известия.

Для меня этот результат стал шоком, и сейчас я разбираюсь, как эта субстанция могла попасть в мой организм, — заявил Парфенов.

В сообщении команды уточняется, что следы мельдония в пробе спортсмена «едва превышают допустимые значения». Парфенов является чемпионом России в спринте свободным стилем (2015 год), спринте классическим стилем и командном спринте (2019), а также призером этапов Кубка мира. В настоящее время проводится расследование по факту обнаружения запрещенного вещества.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов получил повторную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен лишился двух бронзовых медалей чемпионата мира 2015 года, а его результаты за пять лет были аннулированы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее высказалась об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове, бежавшем в США. По ее мнению, он добился своего, получив американское гражданство. В настоящее время о Родченкове известно мало, в том числе не уточняется, жив ли он.