В Госдуме усомнились в том, что информатор WADA Родченков жив

Депутат Журова: не знаем, жив ли вообще Родченков

Неизвестно, находится ли информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в живых, заявила в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Депутат отметила, что, получив гражданство США, он все-таки добился своей цели.

Родченков, конечно, внес серьезную лепту в допинговую историю. Мы же не знаем, есть ли он в живых. И вообще, где он и как он. А почему не должен хвалиться? В отличие от Степановых (бывшая легкоатлетка, в 2014 году поспособствовала отстранению России. — NEWS.ru), ему гражданство дали — добился своего. Видите, американцы тоже выборочно к этому относятся, — заявила Журова.

Согласно версии следствия, в декабре 2014 года, за три дня до прибытия в Москву комиссии WADA, Родченков отдал распоряжение об уничтожении допинг-проб, которые планировалось отправить в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

Недавно Министерство внутренних дел России повторно объявило в розыск бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории. Согласно базе ведомства, он разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В сентябре 2017 года его заочно арестовали.

Сам Родченков говорил, что испытывает серьезные психологические трудности во время жизни в США. В своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» он подробно описал переживания, связанные с одиночеством.