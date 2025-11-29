Скончался олимпийский чемпион по хоккею на траве На 64-м году жизни умер олимпийский чемпион по хоккею на траве Имран Шервани

В возрасте 63 лет ушел из жизни Имран Шервани, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной Великобритании по хоккею на траве, передает Reuters. В 2019 году спортсмену был поставлен диагноз «болезнь Альцгеймера».

В 1988 году команда Великобритании в третий раз стала чемпионом Олимпийских игр, обыграв в финале сборную ФРГ со счетом 3:1. Шервани отметился двумя голами, включая победный. До этого британцы завоевывали золотые медали в 1908 и 1912 годах. После успеха 1988 года сборная Великобритании больше не попадала в число призеров.

Шервани также завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы 1987 года, который проходил в Москве. В полуфинальном матче англичане одержали победу над сборной СССР со счетом 2:0. В 1986 году Шервани стал обладателем серебряной награды на чемпионате мира.

