29 ноября 2025 в 09:11

Скончался олимпийский чемпион по хоккею на траве

На 64-м году жизни умер олимпийский чемпион по хоккею на траве Имран Шервани

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В возрасте 63 лет ушел из жизни Имран Шервани, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной Великобритании по хоккею на траве, передает Reuters. В 2019 году спортсмену был поставлен диагноз «болезнь Альцгеймера».

В 1988 году команда Великобритании в третий раз стала чемпионом Олимпийских игр, обыграв в финале сборную ФРГ со счетом 3:1. Шервани отметился двумя голами, включая победный. До этого британцы завоевывали золотые медали в 1908 и 1912 годах. После успеха 1988 года сборная Великобритании больше не попадала в число призеров.

Шервани также завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы 1987 года, который проходил в Москве. В полуфинальном матче англичане одержали победу над сборной СССР со счетом 2:0. В 1986 году Шервани стал обладателем серебряной награды на чемпионате мира.

Ранее американский баскетболист Итан Диц скончался после получения черепно-мозговой травмы во время матча. 20-летний спортсмен выступал за команду колледжа Коннорса. Игрок был экстренно доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Руководство колледжа приняло решение отменить запланированные матчи мужской и женской баскетбольных команд в связи с трагической гибелью спортсмена.

