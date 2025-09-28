Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 20:55

Россия обсуждает строительство АЭС с давним врагом США

Россия и Вьетнам могут подписать проект строительства АЭС в конце 2025 года

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Россия и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве атомной электростанции до конца 2025 года, сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. По его словам, это решение стало одним из ключевых на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран, пишет РИА Новости.

Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано, — отметил Шульгинов.

Депутат добавил, что стороны вернулись к обсуждению проекта АЭС «Ниньтхуан-1», реализация которого была приостановлена, и готовы продолжать работу. Шульгинов также отметил, что Россия имеет опыт не только в строительстве АЭС, но и в разработке нормативной базы и регулировании ядерной безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился в 2025 году отправить на обучение во Вьетнам российских госслужащих. Оператором процесса выступит Президентская академия (РАНХиГС). Она будет контактировать с вьетнамскими вузами, разрабатывать учебные планы, оплачивать работу преподавателей, перелет и жилье.

Вьетнам
АЭС
Россия
Азия
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке назвали причину нападения дикого медведя на пожилую женщину
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.