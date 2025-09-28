Россия обсуждает строительство АЭС с давним врагом США Россия и Вьетнам могут подписать проект строительства АЭС в конце 2025 года

Россия и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве атомной электростанции до конца 2025 года, сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. По его словам, это решение стало одним из ключевых на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран, пишет РИА Новости.

Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано, — отметил Шульгинов.

Депутат добавил, что стороны вернулись к обсуждению проекта АЭС «Ниньтхуан-1», реализация которого была приостановлена, и готовы продолжать работу. Шульгинов также отметил, что Россия имеет опыт не только в строительстве АЭС, но и в разработке нормативной базы и регулировании ядерной безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился в 2025 году отправить на обучение во Вьетнам российских госслужащих. Оператором процесса выступит Президентская академия (РАНХиГС). Она будет контактировать с вьетнамскими вузами, разрабатывать учебные планы, оплачивать работу преподавателей, перелет и жилье.