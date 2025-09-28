Мэр Нью-Йорка отказался от участия в выборах

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отказался от участия в кампании по переизбранию и больше не будет бороться за пост главы города. Свое решение политик озвучил в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Х.

Я не могу продолжить кампанию по переизбранию, — сказал Адамс.

Сторонник демократов Эрик Адамс занимал пост главы Нью-Йорка с 1 января 2022 года. Он стал 110-м мэром «Большого яблока» и сменил Билла де Блазио. Отмечается, что Адамса обвиняли во взятках и незаконном финансировании кампании уже после вступления в должность.

Ранее мэр Биробиджана в Еврейской автономной области Максим Семенов объявил о своей отставке, поблагодарив горожан за доверие и отметив бесценный опыт работы. Он выразил уверенность в будущем развитии города под новым руководством.

В то же время, по данным E1.RU, правоохранительные органы задержали экс-мэра Красноуфимска Михаила Конева по подозрению в превышении должностных полномочий с ущербом свыше 2 млн рублей. После его отставки, принятой городской думой, новым главой города был назначен Юрий Ладейщиков.

До этого мэр Лондона Садик Хан обвинил президента США Дональда Трампа в расизме, исламофобии, сексизме и женоненавистничестве после критических высказываний американского лидера во время выступления на Генассамблее ООН. При этом Хан подчеркнул, что мультикультурный Лондон продолжает успешно развиваться вопреки подобным атакам.