Небо раскрасилось в цвета северного сияния над несколькими регионами РФ Северное сияние озарило небо над Москвой и несколькими регионами России

Уникальное природное явление — северное сияние — было зафиксировано в ночном небе над несколькими регионами России. Жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карелии имели возможность наблюдать красочное свечение невооруженным глазом, пишет Telegram-канал SHOT.

В Московской области также сообщили о появлении северного сияния. Для лучшей видимости специалисты рекомендовали использовать фототехнику.

Наиболее яркие и выразительные виды природного феномена открылись в северных регионах страны. Там интенсивность свечения позволяла видеть его без специальных приборов.

Редкое для Центральной России явление вызвало большой интерес среди населения. Многие жители столичного региона делились в социальных сетях фотографиями, сделанными с помощью профессиональной фототехники.

В конце сентября природное явление можно было лицезреть в ряде регионов европейской части России. Сообщение о северном сиянии поступили из Республики Марий Эл, Чувашии, Татарстана и других областей.

Ранее сообщалось, что туристы из стран Персидского залива проявляют особый интерес к Мурманской области. Путешественников особенно привлекает северное сияние, которое нельзя увидеть в их родных краях.