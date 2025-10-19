Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 02:16

Небо раскрасилось в цвета северного сияния над несколькими регионами РФ

Северное сияние озарило небо над Москвой и несколькими регионами России

Северное сияние Северное сияние Фото: George Zakharchuk/Global Look Press

Уникальное природное явление — северное сияние — было зафиксировано в ночном небе над несколькими регионами России. Жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карелии имели возможность наблюдать красочное свечение невооруженным глазом, пишет Telegram-канал SHOT.

В Московской области также сообщили о появлении северного сияния. Для лучшей видимости специалисты рекомендовали использовать фототехнику.

Наиболее яркие и выразительные виды природного феномена открылись в северных регионах страны. Там интенсивность свечения позволяла видеть его без специальных приборов.

Редкое для Центральной России явление вызвало большой интерес среди населения. Многие жители столичного региона делились в социальных сетях фотографиями, сделанными с помощью профессиональной фототехники.

В конце сентября природное явление можно было лицезреть в ряде регионов европейской части России. Сообщение о северном сиянии поступили из Республики Марий Эл, Чувашии, Татарстана и других областей.

Ранее сообщалось, что туристы из стран Персидского залива проявляют особый интерес к Мурманской области. Путешественников особенно привлекает северное сияние, которое нельзя увидеть в их родных краях.

северное сияние
природные явления
природа
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фтор: чем опасен, в какой еде больше всего, где подвох. Ликбез от врача
Россиян будут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств
Визит Зеленского в Белый дом завершился унизительным финалом
В РАНХиГС озвучили, как россияне могут увеличить пенсию
В Госдуме решили добавить солнца в рабочие дни
ХАМАС уличило Израиль в нарушении соглашения
Дебют в кино, суды и долги, скандал из-за СВО: где сейчас Zivert
Немцы мечтают лишить украинских беженцев гражданских пособий
«Кранты»: в Киеве предсказали судьбу Зеленского
Стало известно, на кого возлагаются надежды по миротворческим силам в Газе
Лобовое стекло Boeing 737 MAX разбилось на высоте 11 тысяч метров
Борьба с раком и памятка на случай смерти: как живут Рыбин и Сенчукова
Вэнс жестоко высмеял протестную акцию «Нет королям»
«Заманивают ложью»: колумбийский наемник желает покинуть ВСУ
В Дохе завершились переговоры Афганистана и Пакистана
В Республике Сербской избрали исполняющего обязанности президента
Небо раскрасилось в цвета северного сияния над несколькими регионами РФ
Гол-шедевр, молодая звезда, лидерство в таблице: «Локомотив» разгромил ЦСКА
Израиль подтвердил получение новых останков заложников
Взятки, фейки, расизм: как фрик Борис Джонсон стал премьером Великобритании
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.