Небо раскрасилось в цвета северного сияния над несколькими регионами РФ

Уникальное природное явление — северное сияние — было зафиксировано в ночном небе над несколькими регионами России. Жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карелии имели возможность наблюдать красочное свечение невооруженным глазом, пишет Telegram-канал SHOT.
В Московской области также сообщили о появлении северного сияния. Для лучшей видимости специалисты рекомендовали использовать фототехнику.
Наиболее яркие и выразительные виды природного феномена открылись в северных регионах страны. Там интенсивность свечения позволяла видеть его без специальных приборов.
Редкое для Центральной России явление вызвало большой интерес среди населения. Многие жители столичного региона делились в социальных сетях фотографиями, сделанными с помощью профессиональной фототехники.
В конце сентября природное явление можно было лицезреть в ряде регионов европейской части России. Сообщение о северном сиянии поступили из Республики Марий Эл, Чувашии, Татарстана и других областей.
Ранее сообщалось, что туристы из стран Персидского залива проявляют особый интерес к Мурманской области. Путешественников особенно привлекает северное сияние, которое нельзя увидеть в их родных краях.