30 сентября 2025 в 00:08

Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления

Жители европейской части России увидели в небе полярное сияние

В ряде регионов европейской части России наблюдалось редкое природное явление — полярное сияние. Многочисленные свидетельства поступили из Республики Марий Эл, Чувашии, Татарстана и других областей, отмечают авторы муниципальных и региональных интернет-СМИ и Telegram-каналов.

Жители активно публикуют фотографии уникального астрономического явления и в своих социальных сетях. Оно было особенно хорошо заметно в Республике Марий Эл, где благодаря почти безоблачной погоде жители Йошкар-Олы и Козьмодемьянска смогли сделать качественные снимки.

Сообщения о наблюдении полярного сияния также поступают из Удмуртии, Нижегородской и Кировской областей. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечают повышенную вероятность возникновения явления. По прогнозам ученых, нижняя граница полярного овала достигла центральных регионов России 29 сентября около 23:00 по московскому времени.

В московском регионе полярное сияние пока не фиксировалось. Уникальное для средних широт явление вызвано повышенной солнечной активностью.

Ранее сообщалось, что туристы из стран Персидского залива проявляют особый интерес к Мурманской области. Путешественников особенно привлекает северное сияние, которое нельзя увидеть в их родных краях.
