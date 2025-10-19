Фаза Луны сегодня, 19 октября: покупаем землю, бережем зрение

В 04:35 мск сегодня Луна перейдет в 28-й день лунного цикла. Весьма энергичный период и на реализацию возможностей, который он предоставляет, у нас будет чуть больше суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Фаза Луны сегодня в Москве, Челябинске, Владимире, Пскове будет по-прежнему убывающей. А управляют спутником Земли сегодня вечно сомневающиеся Весы.

Полезные советы для 28-х лунных суток

День, полный энергии, которую рекомендуется направить в полезное русло. Если важных проектов в вашем расписание сегодня не намечается, займитесь текучкой, на которую обычно жаль тратить время. Вам удастся разобраться с ней феноменально быстро и максимально эффективно.

Внешность и здоровье перед новолунием

Особого внимания сегодня заслуживают глаза: необходимо беречь органы зрения, отказаться от просмотра телевизора, избегать компьютера, поменьше пользоваться смартфоном. Даже чтением книг сегодня лучше не злоупотреблять. Стоит уделить внимание здоровью сосудов, следить за давлением.

Денежные хлопоты и бизнес в четвертой четверти лунного цикла

Сегодня хорошо пройдут сделки, переговоры, операции с недвижимостью, покупка земельных участков. Единственное, чего не следует делать в этот день, — принимать решений, которые определят судьбу предприятия на долгий период.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семья и брак в третьей декаде лунного месяца

День не подходит для заключения брака. Если же влюбленные настаивают именно на этом дне, нужно быть готовыми к тому, что в их жизнь всегда будут вмешиваться родственники.

Природные циклы на убывающей Луне

Сегодня можно начинать любые дела, связанные с садом, огородом, домом, домашней живностью. Единственное, чего делать сегодня не стоит, так это затевать рыбалку. Отсутствие клева усугубится мелкими неприятностями, которые могут серьезно испортить настроение.

