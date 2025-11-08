Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 17:18

В Петербурге школьницу обманули на 700 тыс. рублей

В Петербурге 12-летнюю школьницу заставили снять с карты матери 700 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге 12-летняя школьница стала жертвой телефонных мошенников, сообщает «Фонтанка». Неизвестные убедили девочку снять с банковской карты матери 700 тыс. рублей и передать деньги курьеру, после чего отправили ребенка на такси на другой конец города. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как пишет издание, родители школьницы обратились в полицию вечером 6 ноября после того, как с карты матери списали большую сумму денег. По словам родителей, дочь вышла за мороженым. После уведомления о снятии средств она исчезла и перестала отвечать на звонки. К поискам подключились сотрудники полиции, Росгвардии и дорожные инспекторы.

Ночью отец девочки получил видео с ней и требование перевести еще 300 тыс. рублей. Спустя время школьница позвонила сама и рассказала, как передала наличные курьеру на улице Есенина, а затем ее отвезли на Московский проспект. По словам девочки, курьеру было около 20–25 лет, он был одет во все черное и скрывал лицо под капюшоном.

Ранее трое молодых людей обманули подростка и украли у него цифровые открытки для мессенджера на сумму 60 тыс. рублей. По данным следствия, они заманили его на встречу у станции метро «Пушкинская» и, угрожая пистолетом, забрали смартфон. Затем они перевели открытки на свой счет. Позднее злоумышленников задержали в Калужской области после обращения жертвы в полицию.

похищения
мошенники
дети
Санкт-Петербург
