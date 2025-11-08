Дом детства Трампа выставили на продажу за баснословную сумму

Дом в Квинсе, где президент США Дональд Трамп провел первые годы своей жизни, выставили на продажу за $2,3 млн (186,8 млн рублей), сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, дом, построенный отцом главы Белого дома в 1940 году, расположен примерно в 23 километрах от Манхэттена.

Когда Трампу исполнилось четыре года, семья переехала в другой дом неподалеку. В особняке пять спален, его площадь составляет 232,3 кв. м. Отмечается, что дом несколько раз менял владельцев. Так, в 2008 году его продали за $782,5 тыс. (63,5 млн рублей), а в 2017-м — за $2,14 млн (173,8 млн рублей).

Последний владелец сдавал особняк в аренду, и он пришел в упадок. В 2025 году постройку купил девелопер Томми Лин. По его словам, в доме не было ни воды, ни электричества, а из-за прорыва трубы подвал здания покрылся плесенью. Американец провел капитальный ремонт, вложив в него около $500 тыс. (40,6 млн рублей).

Ранее стало известно, что в Калифорнии выставили на продажу квартиру британского рок-музыканта Оззи Осборна. Продавец хочет за нее $2,3 млн. Квартира занимает примерно 111 «квадратов», включает одну спальню с выходом на террасу и два санузла. Кухня украшена мраморным полом, а гостиная — панорамными окнами.