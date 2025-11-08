Трамп призвал раздать американцам деньги, которые шли на Obamacare

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратился к сенаторам от Республиканской партии с предложением отдать американцам миллиарды долларов, предназначенные для финансирования программы здравоохранения Obamacare. По его словам, граждане сами могут распорядиться ими для оплаты медицинских услуг.

Я рекомендую республиканцам в сенате направить сотни миллиардов долларов, которые сейчас отправляются жадным страховым компаниям на поддержание провальной системы здравоохранения Obamacare, напрямую людям, чтобы они сами могли заплатить за здравоохранение, которое будет гораздо лучше, сохранив при этом деньги, — заявил Трамп.

Кроме того, президент США снова потребовал отменить так называемый «филибастер». Данная процедура позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов в американском сенате.

Ранее Трамп спросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перспективах победы Украины. Политик с улыбкой развел руками, упомянув «чудеса». Трамп же воспринял его слова с иронией.