Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 18:37

Трамп призвал раздать американцам деньги, которые шли на Obamacare

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратился к сенаторам от Республиканской партии с предложением отдать американцам миллиарды долларов, предназначенные для финансирования программы здравоохранения Obamacare. По его словам, граждане сами могут распорядиться ими для оплаты медицинских услуг.

Я рекомендую республиканцам в сенате направить сотни миллиардов долларов, которые сейчас отправляются жадным страховым компаниям на поддержание провальной системы здравоохранения Obamacare, напрямую людям, чтобы они сами могли заплатить за здравоохранение, которое будет гораздо лучше, сохранив при этом деньги, — заявил Трамп.

Кроме того, президент США снова потребовал отменить так называемый «филибастер». Данная процедура позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов в американском сенате.

Ранее Трамп спросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перспективах победы Украины. Политик с улыбкой развел руками, упомянув «чудеса». Трамп же воспринял его слова с иронией.

США
Дональд Трамп
Барак Обама
здравоохранение
американцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шокирующая правда о Европе, возвращение Слуцкой на лед: что будет дальше
Сбежавшего с $400 тыс. украинского полицейского поймали в лесу с палаткой
Рудковская раскрыла диагноз Гном Гномыча
«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков
Украинский суд арестовал комбата, чьи военные погибли во время награждения
В российском регионе рыси стали нападать на кошек и собак
Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами
Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут
Малолетнего пособника террористов арестовали в российском городе
Военэксперт предсказал участь Зеленского в случае побега
Автобус выехал на тротуар и протаранил толпу
Российский военный рассказал, как уничтожили Leopard для Путина
Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку
На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ
От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова
Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти
Зеленскому посоветовали приготовить отчет о трате средств
Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве
В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.