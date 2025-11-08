Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам Пушков: центр для противостояния дезинформации в ЕС будет заниматься обманом

Центр для противостояния дезинформации со стороны других стран, создаваемый Европейской комиссией, сам будет пропагандировать ложь среди своих граждан, такое мнение в Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал материал газеты The Guardian. По словам Пушкова, центр будет доказывать, что Украина способна победить.

Чем будет заниматься этот центр, уже понятно. Доказывать, что Украина способна победить… Придумывать, что еще чуть-чуть — и экономика России будет поставлена на колени, — заявил сенатор.

Ранее Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о якобы подрыве Россией «глобальных правил». По его словам, глава Альянса «несет пургу». Сенатор напомнил о многочисленных нарушениях со стороны Запада. Он также отметил, что страны НАТО демонстрировали пренебрежение международным правом задолго до начала украинского конфликта.