08 ноября 2025 в 17:30

В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

В Баку прошел военный парад в честь пятой годовщины победы во второй карабахской войне, торжественное мероприятие состоялось 8 ноября на площади Азадлыг, сообщает пресс-служба президента республики Ильхама Алиева. Глава государства отметил, что те, кто хотел «выпить чай в Баку», получили то, что хотели, и сейчас «пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе».

Они <…> говорили, что хотят выпить чай в Баку. На самом деле их мечты сбылись <…>. Сегодня [они] пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе, — сказал Алиев.

В церемонии также приняла участие супруга президента Мехрибан Алиева. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.

В свою очередь Министерство иностранных дел страны распространило заявление, в котором отмечается, что пятая годовщина победы символизирует триумф республики и олицетворяет день, когда азербайджанский народ с надеждой смотрит в будущее, включающее прогресс и региональное сотрудничество. В тексте подчеркивается, что проявленные народом национальная сила, решимость и единство станут путеводной звездой для будущих поколений.

Этот день — не только время для памяти о нашей победе, но и день, когда мы с надеждой смотрим в будущее, включающее прогресс и региональное сотрудничество, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ отмечали, что Азербайджан и Армения продолжают работу над установлением стабильных двусторонних отношений, но для этого необходимо решить ряд важных вопросов. В ведомстве заявили о готовности оказывать комплексное содействие в этом процессе.

