Сотрудники ТЦК на автомобиле пытались сбить мужчину «Страна.ua»: под Винницей сотрудники ТЦК на автомобиле пытались сбить мужчину

Автомобиль с сотрудниками ТЦК несколько раз сбил мужчину, который блокировал им движение в Винницкой области Украины, сообщает издание «Страна.ua». В это время неизвестные пытались освободить мужчину, которого насильно мобилизовали, из рук военнослужащих.

В Виннице машина с ТЦК несколько раз сбила человека, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что военнообязанные на Украине платят по $15 тыс. (1,2 млн рублей), чтобы их отпустили из ТЦК. Он назвал происходящее колоссальной коррупцией. По словам парламентария, сотрудники ТЦК нарушают права людей и не стесняются применять физическую силу.

До этого в городе Прилуки Черниговской области призвали на военную службу единственного специалиста по обслуживанию лифтового оборудования. В результате это привело к остановке лифтов в многоэтажках. Часть лифтов продолжает функционировать, но с нарушением технических норм безопасности.