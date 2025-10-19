Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 00:23

Очередной ребенок попал в «расстрельный список» Украины

Подросток в возрасте 14 лет внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский подросток в возрасте 14 лет попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», где его обвинили в «покушении на суверенитет Украины», пишет ТАСС. Согласно опубликованной информации, основанием для включения подростка в список стала его помощь в сборе средств на гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР.

Это не первый случай, когда на экстремистском ресурсе появляются данные детей. Ранее в базу «Миротворца» уже вносились несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет.

В конце сентября текущего года в список были добавлены сразу 13 детей, а в 2021 году туда включили 12-летнюю писательницу из ЛНР Фаину Савенкову. Администраторы сайта утверждали, что девочка «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Российская сторона обращала внимание, что публикация личных данных несовершеннолетних на подобных ресурсах является грубейшим нарушением прав ребенка. Скандальный сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, неоднократно критиковался за публикацию персональной информации журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым и Донбасс.

Ранее сообщалось, что боевики нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) активно занимаются вербовкой учеников в украинских школах. Данная деятельность направлена на создание аналога гитлерюгенда в образовательных учреждениях Украины.

несовершеннолетние
Миротворец
сайты
Украина
