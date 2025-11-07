Раскрыто, сколько убийств совершили дети в России в 2025 году В 2025 году несовершеннолетние в России совершили 41 убийство

За первые пять месяцев 2025 года дети и подростки совершили в России 41 убийство, передает СК. Еще в 22 случаях несовершеннолетние наносили своим оппонентам увечья, которые приводили к смерти.

В СК отмечают, что, несмотря на положительные тенденции прошлого года, в целом по стране за первые четыре месяца текущего года отмечен рост подростковой преступности на четверть — с 7 630 до 9 522 случаев.

Всего в 2024 году правоохранительные органы расследовали 26 тыс. преступлений, совершенных детьми и подростками. По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 3%, с 2022 года — на 13%, а относительно 2015 года — более чем наполовину, на 57%. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков остается на прежнем уровне.

В общем массиве совершенных несовершеннолетними преступлений особую тревогу вызывает увеличение числа насильственных посягательств. Подростками совершено 1,5 тыс. деяний против жизни и здоровья, что на 13% больше, чем в 2024 году (1348), — рассказали в СК.

Ранее пакистанский суд приговорил 18-летнего Зейна Али к четырем пожизненным срокам за убийство матери, брата и двух сестер из-за игры PUBG. Изначально ему назначили смертную казнь, однако наказание смягчили, так как на момент преступления ему было 14 лет. После очередного выговора от матери подросток потерял контроль, взял пистолет и застрелил всех родственников, а затем признался полиции в преступлении.