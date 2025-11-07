Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:49

Раскрыто, сколько убийств совершили дети в России в 2025 году

В 2025 году несовершеннолетние в России совершили 41 убийство

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За первые пять месяцев 2025 года дети и подростки совершили в России 41 убийство, передает СК. Еще в 22 случаях несовершеннолетние наносили своим оппонентам увечья, которые приводили к смерти.

В СК отмечают, что, несмотря на положительные тенденции прошлого года, в целом по стране за первые четыре месяца текущего года отмечен рост подростковой преступности на четверть — с 7 630 до 9 522 случаев.

Всего в 2024 году правоохранительные органы расследовали 26 тыс. преступлений, совершенных детьми и подростками. По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 3%, с 2022 года — на 13%, а относительно 2015 года — более чем наполовину, на 57%. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков остается на прежнем уровне.

В общем массиве совершенных несовершеннолетними преступлений особую тревогу вызывает увеличение числа насильственных посягательств. Подростками совершено 1,5 тыс. деяний против жизни и здоровья, что на 13% больше, чем в 2024 году (1348), — рассказали в СК.

Ранее пакистанский суд приговорил 18-летнего Зейна Али к четырем пожизненным срокам за убийство матери, брата и двух сестер из-за игры PUBG. Изначально ему назначили смертную казнь, однако наказание смягчили, так как на момент преступления ему было 14 лет. После очередного выговора от матери подросток потерял контроль, взял пистолет и застрелил всех родственников, а затем признался полиции в преступлении.

дети
убийства
преступления
несовершеннолетние
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.