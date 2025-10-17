Цена на фьючерс золота обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото (декабрь 2025 года) на площадке подразделения товарной биржи Нью-Йорка Comex достигла исторического максимума, следует из опубликованных котировок. Тройская унция (32,1 гр) выросла в цене до $4350 (343 тыс. рублей).

По состоянию на 01:00 мск, цена на золото поднялась до $4354 (344 тыс. рублей) за тройскую унцию (+2,5%). Еще через 15 минут ее стоимость ускорилась до $4367,8 (345 тыс. рублей) (+2,83%).

Ранее сообщалось, что российский рынок акций ускорил рост на фоне сообщений о подготовке телефонного разговора главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По данным торгов, в 17:09 мск индекс МосБиржи вырос на 2,21% — до 2601,54 пункта, индекс РТС — до 1039,51 пункта, а к 17:26 мск индекс МосБиржи находился на отметке 2594,41 пункта (+1,93%), индекс РТС — 1036,66 пункта (+1,93%).

Позже стало известно, что биржевая цена автомобильного бензина марки АИ-92 продолжает устанавливать новые рекордные значения. На торгах 16 октября стоимость этой марки бензина повысилась на 0,04%, достигнув исторического максимума в 74,262 тыс. рублей за тонну.