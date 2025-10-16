Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 21:29

Раскрыта причина ускорения роста российского рынка акций

Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей о разговоре Путина и Трампа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский рынок акций ускорил рост на фоне сообщений о подготовке телефонного разговора главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По данным торгов, в 17:09 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,21% — до 2601,54 пункта, индекс РТС — до 1039,51 пункта; а к 17:26 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 2594,41 пункта (+1,93%), индекс РТС — 1036,66 пункта (+1,93%).

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, ставший первым контактом за 59 дней. Беседа 16 октября стала восьмой с начала года, при этом основные темы переговоров традиционно касаются восстановления двусторонних отношений и ситуации на Украине.

Позднее Трамп сообщил о договоренности с Путиным провести личную встречу в Будапеште для обсуждения завершения украинского конфликта. Американский лидер охарактеризовал их двухчасовой телефонный разговор как продуктивный и подтвердил намерение продолжить диалог в венгерской столице.

В то же время декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex обновили исторический рекорд, превысив $4250 (335 тысяч рублей) за тройскую унцию. При этом фьючерсы на серебро также демонстрировали волатильность, достигнув нового максимума на уровне $52,89 (4,16 тысяч рублей) за унцию перед незначительной коррекцией.

переговоры
Мосбиржа
индекс
рынки
