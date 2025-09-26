Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 18:39

На Урале задержали бывшего главу Красноуфимска Конева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранительные органы задержали экс-мэра Красноуфимска Михаила Конева, передает E1.RU. По данным журналистов, бывшего главу города могли доставить в изолятор. Официально данная информация пока не подтверждена.

Издание утверждает, что Конева подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб от действий составил более 2 млн рублей, уточнили в СМИ. По словам журналистов, 27 сентября суд по просьбе следствия изберет бывшему главе города меру пресечения.

Ранее Конев отправился в отставку по решению городской думы, в департаменте информполитики Свердловской области подтвердили эту информацию. Экс-главе нашли замену: новый мэр Юрий Ладейщиков приступил к работе 26 сентября.

Также приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его супруги. Арест провели в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго».

Кроме того, стало известно, что у арестованного по делу о взятках топ-менеджера РЖД Юрия Каменева был оформлен допуск к гостайне. Данное обстоятельство отметила защита обвиняемого в ходе судебного заседания.

Урал
мэры
задержания
суды
