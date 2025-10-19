Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 09:19

Екатеринбург ждут дождь и ночные заморозки

Атмосферный фронт принесет в Свердловскую область мокрый снег и дождь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 19 октября, на территорию Свердловской области надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой смешанные осадки: дождь, переходящий в мокрый снег, сообщает синоптик Алексей Пулин. В Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» он указал, что севернее Серова ожидается снег, в остальных районах пройдут дожди.

В самом Екатеринбурге, по прогнозу Уральского гидрометцентра, днем возможен небольшой дождь, а ночью температура опустится до -2, местами ожидаются заморозки. В понедельник, 20 октября, в областном центре сохранится облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, но существенных осадков уже не будет, а температура воздуха установится около +4.

В середине недели, 21–22 октября, синоптики обещают улучшение: переменная облачность и полное отсутствие осадков. Ночные температуры в Екатеринбурге будут на уровне -1–3, но днем воздух прогреется до комфортных +10.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в России полностью перешла в зимний режим и комфортные температурные условия больше не наблюдаются ни в одном регионе. На юге европейской части страны и в Крыму температуры не превышают плюс 16–18 градусов, а в ближайшее время похолодает и в Приморском крае.

