На Урале нашли привязанный к дереву скелет Обезглавленный скелет женщины обнаружили в Свердловской области

Труп в черной одежде со следами насильственной смерти обнаружили железнодорожники в 59 км от Ивделя на перегоне Улымсос — Оус в Свердловской области, пишет E1.RU. Скелетированные останки располагались на дереве, череп — на земле. Тело было частично обглодано лесными животными.

Рядом с трупом были обнаружены складной стул, черный рюкзак и сумка, два кошелька (в одном — немецкая монета 1939 года), красная газовая зажигалка и круглые очки в золотой оправе. СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее водитель экскаватора из таиландской провинции Чонбури нашел человеческий скелет, когда рыл траншею. Инцидент произошел недалеко от входа в местную больницу. В общей сложности было найдено свыше 100 человеческих костей.

До этого в таиландской провинции Нонтхабури, пригороде Бангкока, случайное селфи помогло найти погибшего несколько месяцев назад мужчину. Случайный прохожий нашел на улице телефон и сделал селфи. Когда гаджет вернули владельцу, тот заметил на фотографиях человеческий скелет.