Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 18:48

На Урале нашли привязанный к дереву скелет

Обезглавленный скелет женщины обнаружили в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Труп в черной одежде со следами насильственной смерти обнаружили железнодорожники в 59 км от Ивделя на перегоне Улымсос — Оус в Свердловской области, пишет E1.RU. Скелетированные останки располагались на дереве, череп — на земле. Тело было частично обглодано лесными животными.

Рядом с трупом были обнаружены складной стул, черный рюкзак и сумка, два кошелька (в одном — немецкая монета 1939 года), красная газовая зажигалка и круглые очки в золотой оправе. СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее водитель экскаватора из таиландской провинции Чонбури нашел человеческий скелет, когда рыл траншею. Инцидент произошел недалеко от входа в местную больницу. В общей сложности было найдено свыше 100 человеческих костей.

До этого в таиландской провинции Нонтхабури, пригороде Бангкока, случайное селфи помогло найти погибшего несколько месяцев назад мужчину. Случайный прохожий нашел на улице телефон и сделал селфи. Когда гаджет вернули владельцу, тот заметил на фотографиях человеческий скелет.

происшествия
скелеты
Урал
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье произошел взрыв
В МВД подтвердили задержание родственников Ирины Шевыревой
Экс- конгрессмен провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев благодаря Трампу
ВСУ блокируют в Купянске, охват Покровска: новости с фронтов СВО 18 октября
Медведев посетил полигон Капустин Яр
Лютый мороз и горы снега? Какая погода будет в Москве в ноябре: чего ждать
«Локомотив» приехал в Петербург и разгромил СКА
Американцы стали чаще отказываться от гражданства США
Именной мотоцикл Папы Римского ушел с молотка за €156 тысяч
Взрыв на «Авангарде», срочник расстрелял сослуживцев: что дальше
Зеленский упрекнул Трампа из-за слов о стремлении России к миру
В России потребовали расследовать до конца дело о «Северных потоках»
Костариканец умер на высоте 5200 метров на Эльбрусе
Вэнс ответил на споры вокруг «пророссийского» галстука главы Пентагона
Движение Карапетяна хочет отстранить от власти партию Пашиняна
В Германии нашли крупное месторождение лития на 43 млн тонн
Столичные полицейские заинтересовались избиением собаки в лифте многоэтажки
«Дым и пламя»: ученые показали чрезвычайно активную область на Солнце
Красный Крест продолжает искать тела погибших израильских заложников в Газе
В правительстве назвали сумму, выделенную для Белгорода и Брянска
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.