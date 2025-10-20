Скелет женщины обнаружили у детского сада «Фонтанка.ру»: в Петербурге у детского сада нашли женский скелет

Скелетированные останки неизвестной женщины обнаружили на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе Санкт-Петербурга, передает «Фонтанка.ру». Согласно предварительным данным, возраст погибшей составлял примерно 60–70 лет.

Пугающая находка была обнаружена вблизи детского сада. В канаве рядом с домом № 177 были найдены кости и одежда. В полицию сообщение о найденных останках поступило примерно в 16:00. Направленные на экспертизу кости уже изучаются специалистами.

Ранее на перегоне Улымсос — Оус в Свердловской области были обнаружены скелетированные останки человека со следами насильственной смерти. Рядом с трупом найдены личные вещи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого в Таиланде случайное селфи помогло раскрыть тайну исчезновения человека: прохожий нашел забытый телефон, сделал снимок и вернул устройство владельцу. На фотографиях владелец обнаружил человеческий скелет. Полиция выяснила, что останки принадлежат 55-летнему мужчине из провинции Лампанг, смерть которого наступила три-четыре месяца назад.