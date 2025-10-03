Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:10

Мужчина случайно нашел скелет, когда делал селфи в заброшенном здании

Потерянный телефон помог найти человеческий скелет в заброшенном здании Бангкока

В таиландской провинции Нонтхабури, пригороде Бангкока, случайное селфи помогло найти погибшего несколько месяцев назад мужчину, сообщает The Thaiger. Случайный прохожий нашел на улице телефон и сделал селфи. Когда гаджет вернули владельцу, тот заметил на фотографиях человеческий скелет.

Полиция установила личность человека, нашедшего телефон, им оказался 30-летний Сарают Вонгчароен. На допросе он пояснил, что, ожидая звонка владельца, забрался в заброшенное здание и случайно обнаружил останки.

Судебно-медицинская экспертиза определила, что скелет принадлежит 55-летнему Ла Кам-инбуту из провинции Лампанг. Смерть наступила 3-4 месяца назад. Полиция разыскала родного брата погибшего, который подтвердил личность и сообщил, что не общался с ним около года. Найденные останки переданы родственникам для захоронения, причина смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что рабочий обнаружил человеческие останки когда косил траву. Мужчина вначале принял череп за высохшую мускусную дыню, но потом увидел зубы.

