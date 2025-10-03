Мужчина случайно нашел скелет, когда делал селфи в заброшенном здании Потерянный телефон помог найти человеческий скелет в заброшенном здании Бангкока

В таиландской провинции Нонтхабури, пригороде Бангкока, случайное селфи помогло найти погибшего несколько месяцев назад мужчину, сообщает The Thaiger. Случайный прохожий нашел на улице телефон и сделал селфи. Когда гаджет вернули владельцу, тот заметил на фотографиях человеческий скелет.

Полиция установила личность человека, нашедшего телефон, им оказался 30-летний Сарают Вонгчароен. На допросе он пояснил, что, ожидая звонка владельца, забрался в заброшенное здание и случайно обнаружил останки.

Судебно-медицинская экспертиза определила, что скелет принадлежит 55-летнему Ла Кам-инбуту из провинции Лампанг. Смерть наступила 3-4 месяца назад. Полиция разыскала родного брата погибшего, который подтвердил личность и сообщил, что не общался с ним около года. Найденные останки переданы родственникам для захоронения, причина смерти устанавливается.

