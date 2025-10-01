Мужчина косил траву и наткнулся на человеческий череп В США мужчина нашел человеческие останки во время покоса травы

В американском городе Сан-Антонио сотрудник сантехнического предприятия обнаружил человеческие останки во время покоса травы, сообщает телеканал KSAT со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов. Рабочий Уолтер Стивенс вначале принял череп за высохшую мускусную дыню, пока не увидел зубы.

Я поднял это, и нижняя часть челюсти осталась на земле. Когда я перевернул ее и увидел зубы, я подумал: «Боже мой», — рассказал он.

Полиция, прибывшая на вызов, обнаружила за предприятием у ручья другие костные останки. По предварительной версии следствия, череп мог быть принесен животным — он лежал рядом с собачьими мисками.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат 30-летнему Остину Томасу Уиросдику. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

