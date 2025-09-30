Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:45

В Татарстане обнаружили пакет с расчлененным телом

В центре Елабуги нашли части человеческого тела

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Елабуге нашли части человеческого тела, передает KazanFirst со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что возле аптеки был обнаружен пакет, внутри которого находился расчлененный труп.

На данный момент обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка. Пакет с останками был найден у дома № 34 на проспекте Мира.

По данным РЕН ТВ, с погибшим жестоко расправился собутыльник. Источник рассказал, что подозреваемый в убийстве Сергей Я. выпивал с Александром Т. на улице Мира в Елабуге. Между ними завязался конфликт, в ходе которого преступник достал нож. Он зарезал жертву, а затем расчленил тело.

Ранее в Новой Зеландии семья купила на аукционе складское помещение и обнаружила чемоданы с останками детей. Трагедия произошла в Окленде еще в 2022 году, но судебный процесс над подозреваемой начался только сейчас. Выяснилось, что уроженка Кореи Джи Ын Ли в 2018 году убила своих сына и дочь, дав им смертельную дозу снотворного. По версии следствия, на преступление она решилась после смерти мужа.

Татарстан
останки
тела
убийства
