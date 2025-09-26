Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:27

Раскрыты новые подробности об обвиненном во взятках топ-менеджере РЖД

У арестованного топ-менеджера РЖД Каменева обнаружен допуск к гостайне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У арестованного по делу о взятках топ-менеджера РЖД Юрия Каменева оформлен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Данное обстоятельство было отмечено защитой обвиняемого в ходе судебного заседания.

Адвокат подчеркнул, что Каменев имеет вторую форму допуска к гостайне, в связи с чем его заграничный паспорт был сдан на хранение в кадровую службу компании. Также защитник ходатайствовал об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, ссылаясь на положительную характеристику подзащитного.

В свою очередь, следствие предъявило фигуранту обвинение в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества. По версии обвинения, Каменев использовал свое служебное положение в ОАО «РЖД» для совершения противоправных деяний. Несмотря на арест в октябре 2024 года, на официальном сайте железнодорожного холдинга Каменев до сих пор числится в должности заместителя руководителя административно-организационного аппарата.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Как пишут авторы публикации, чиновника подозревают в получении взятки. По данным канала, задержание Штокмана произошло в Сочи, а сейчас его якобы этапируют в Нижний Новгород. Авторы отмечают, что именно во время работы в мэрии задержанный получил взятку.

Россия
РЖД
уголовные дела
взятки
топ-менеджеры
