19 октября 2025 в 08:28

«Приперли к стенке»: Вильфанд рассказал о необычном случае с журналистами

Вильфанд заявил, что из-за вопроса СМИ о его авто вынужден советовать смену шин

Роман Вильфанд Роман Вильфанд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, как СМИ вынудили его давать автомобилистам советы о смене резины. По его словам, не получив конкретного ответа, журналисты поинтересовались, «переобул» ли автомобиль он сам, передает РИА Новости.

Я всегда говорю, что задача метеорологов — прогнозировать, а принимать решение (о смене резины. — NEWS.ru) должны сами люди. Но однажды меня спросили: «Ну хорошо, а вы сами сменили?». Приперли к стенке и все, и поэтому я уже вынужден какие-то рекомендации теперь давать, — поделился Вильфанд.

До этого Вильфанд заявил, что погода в России полностью перешла в зимний режим и комфортные температурные условия больше не наблюдаются ни в одном регионе. На юге европейской части страны и в Крыму температуры не превышают плюс 16–18 градусов, а в ближайшее время похолодает и в Приморском крае.

Ранее он сообщал, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

Россия
Росгидрометцентр
Роман Вильфанд
советы
журналисты
