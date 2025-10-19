Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 02:00

Израиль подтвердил получение новых останков заложников

The Associated Press: Израиль получил от ХАМАС тела еще двух заложников

Флаг Израиля Флаг Израиля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Израильские военные в Газе через посредников из Красного Креста получили тела еще двух заложников, передает The Associated Press со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Тель-Авив также объявил о сохранении закрытого режима на контрольно-пропускном пункте Рафах до дальнейшего уведомления, связав это решение с действиями ХАМАС. Ранее его обещали открыть 23 октября.

Согласно официальному заявлению, останки будут доставлены судмедэкспертам для опознания. Всего боевиками было передано уже 12 тел из 28 погибших в плену. Представители группировки объясняют задержки израильскими разрушениями и военным контролем над частями Газы.

В рамках действующего соглашения о перемирии происходит и обратный процесс: Израиль возвращает тела палестинцев, которые затем опознаются по фотографиям, публикуемым в интернете. В рамках соглашения о прекращении огня в Газу вернули тела 15 палестинцев, в результате чего их общее число достигло 135.

Несмотря на сложный процесс обмена, израильская общественность продолжает требовать возвращения всех заложников. Активисты пообещали, что еженедельные митинги в Тель-Авиве не прекратятся.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа продолжаются активные поиски тел погибших израильских заложников. В операции задействованы специалисты Международного комитета Красного Креста, использующие оборудование, поставленное из Египта. Обе стороны конфликта — ХАМАС и Израиль — обвиняют друг друга в гибели заложников.

Израиль
ХАМАС
останки
заложники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Республике Сербской избрали исполняющего обязанности президента
Небо раскрасилось в цвета северного сияния над несколькими регионами РФ
Гол-шедевр, молодая звезда, лидерство в таблице: «Локомотив» разгромил ЦСКА
Израиль подтвердил получение новых останков заложников
Взятки, фейки, расизм: как фрик Борис Джонсон стал премьером Великобритании
Турция пообещала стать гарантом в Газе при одном условии
Галактионов высказался о голе Воробьева в матче с ЦСКА
Смертельное ДТП с участием несовершеннолетних произошло под Екатеринбургом
Посольство США предупредило об угрозе в Тринидаде и Тобаго
Экс-президента Франции закроют в одиночной камере
Составлен список звезд, которые пострадали из-за мошенников
Насиловал, убивал, сжигал трупы: тракторист целый год кошмарил Вологду
В американском зоопарке для пингвинов устроили праздничное шоу
Еще один российский аэропорт закрылся для самолетов
Фаза Луны сегодня, 19 октября: покупаем землю, бережем зрение
Защитник «Спартака» Бабич в ближайшее время не выйдет на поле
Над Алтайским краем заметили загадочный небесный объект
Очередной ребенок попал в «расстрельный список» Украины
Отношения с Темниковой и Фадеевым, материнство: как живет Серябкина
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 октября 2025 года
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.