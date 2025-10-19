Израиль подтвердил получение новых останков заложников The Associated Press: Израиль получил от ХАМАС тела еще двух заложников

Израильские военные в Газе через посредников из Красного Креста получили тела еще двух заложников, передает The Associated Press со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Тель-Авив также объявил о сохранении закрытого режима на контрольно-пропускном пункте Рафах до дальнейшего уведомления, связав это решение с действиями ХАМАС. Ранее его обещали открыть 23 октября.

Согласно официальному заявлению, останки будут доставлены судмедэкспертам для опознания. Всего боевиками было передано уже 12 тел из 28 погибших в плену. Представители группировки объясняют задержки израильскими разрушениями и военным контролем над частями Газы.

В рамках действующего соглашения о перемирии происходит и обратный процесс: Израиль возвращает тела палестинцев, которые затем опознаются по фотографиям, публикуемым в интернете. В рамках соглашения о прекращении огня в Газу вернули тела 15 палестинцев, в результате чего их общее число достигло 135.

Несмотря на сложный процесс обмена, израильская общественность продолжает требовать возвращения всех заложников. Активисты пообещали, что еженедельные митинги в Тель-Авиве не прекратятся.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа продолжаются активные поиски тел погибших израильских заложников. В операции задействованы специалисты Международного комитета Красного Креста, использующие оборудование, поставленное из Египта. Обе стороны конфликта — ХАМАС и Израиль — обвиняют друг друга в гибели заложников.