19 октября 2025 в 00:32

Над Алтайским краем заметили загадочный небесный объект

В небе над Бийском замечен яркий метеорит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вечером 18 октября жители Бийска стали свидетелями тому, как по ночному небу стремительно пронесся яркий светящийся объект, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Это необычное явление вызвало бурные обсуждения среди местных жителей.

Очевидцы утверждают, что объект пронесся в районе ТЦ «Стиль». Скорее всего, это было метеоритное явление. Тем более, что объект источал зеленоватое свечение, характерное для метеоритов, содержащих металлы.

Эту гипотезы высказал доктор физико-математических наук, профессор Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев. Он затруднился ответить, какого размеры было небесное тело.

Нет пока массовых сообщений, нет звука, нет выбитых стекол. Но виден на кадрах хорошо, — отметил ученый.

Ранее сообщалось, что жители канадской провинции Альберта стали свидетелями редкого природного явления — шаровой молнии. Во время сильной грозы в небе внезапно появился светящийся шар, который запечатлела семейная пара, гулявшая неподалеку.

До этого над Турцией заметили крупный метеорит. Жители Стамбула и других городов рассказали об этом в социальных сетях. Объект ярко пылал зеленым и белым светом. Его сияние не блекло, несмотря на ночные огни больших городов.

Алтайский край
Бийск
метеор
НЛО
