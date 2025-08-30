Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу На Алтае мужчина несколько лет голым бродит по лесу за девушками и онанирует

Мужчина бродит по лесу и наблюдает за девушками в Бийске в Алтайском крае, сообщил Telegram-канал «ЧП Бийск». Местные жители утверждают, что это происходит несколько лет. Очевидицы рассказали, что любитель прогуляться нагишом онанирует, рассматривая девушек.

Некоторые утверждают, что мужчина разгуливает обнаженным по лесу больше 10 лет. Обычно он появляется в конце лета или начале осени. В местной полиции и психиатрической больнице сообщили, что вызовов по этому поводу пока не поступало.

Ранее москвич задержал таксиста, который, по его словам, мастурбировал на его жену во время поездки. Пассажирка сняла происходящее на видео и, опасаясь реакции водителя, попросила мужа встретить ее в конце маршрута. Тот удержал таксиста до приезда полиции.

Ранее жительница Всеволожска обратилась в полицию с заявлением на водителя «Яндекс.Такси». Как рассказала пассажирка, во время поездки таксист начал мастурбировать. Он также пытался ее обнимать, целовать и предлагал выпить алкоголь. После подачи жалобы на водителя к девушке обратилась его знакомая с предложением денег за удаление отзыва.