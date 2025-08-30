День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 14:23

Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу

На Алтае мужчина несколько лет голым бродит по лесу за девушками и онанирует

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мужчина бродит по лесу и наблюдает за девушками в Бийске в Алтайском крае, сообщил Telegram-канал «ЧП Бийск». Местные жители утверждают, что это происходит несколько лет. Очевидицы рассказали, что любитель прогуляться нагишом онанирует, рассматривая девушек.

Некоторые утверждают, что мужчина разгуливает обнаженным по лесу больше 10 лет. Обычно он появляется в конце лета или начале осени. В местной полиции и психиатрической больнице сообщили, что вызовов по этому поводу пока не поступало.

Ранее москвич задержал таксиста, который, по его словам, мастурбировал на его жену во время поездки. Пассажирка сняла происходящее на видео и, опасаясь реакции водителя, попросила мужа встретить ее в конце маршрута. Тот удержал таксиста до приезда полиции.

Ранее жительница Всеволожска обратилась в полицию с заявлением на водителя «Яндекс.Такси». Как рассказала пассажирка, во время поездки таксист начал мастурбировать. Он также пытался ее обнимать, целовать и предлагал выпить алкоголь. После подачи жалобы на водителя к девушке обратилась его знакомая с предложением денег за удаление отзыва.

Алтайский край
онанизм
девушки
Бийск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник захотел пожарить сосиски на мангале и загорелся
Огонь с загоревшегося маяка в Мержаново перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Захарова отправила Мерца к психиатрам после его слов о соцсетях
Появилось видео с моментом убийства экс-председателя Рады Парубия
Следствие озвучило версию гибели пилота при жесткой посадке под Тамбовом
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.