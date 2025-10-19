Защитник «Спартака» Бабич в ближайшее время не выйдет на поле

Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Срджан Бабич получил серьезную травму — разрыв передней крестообразной связки. Она была получена футболистом в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова», который завершился со счетом 1:1.

Официальное медицинское заключение было распространено пресс-службой красно-белых. Инцидент произошел в начале первого тайма встречи, после чего Бабич был вынужден досрочно покинуть поле.

Согласно информации, предоставленной клубом, защитнику предстоит хирургическое вмешательство — операция запланирована на ближайшее время. Это стандартная процедура при подобного рода повреждениях, однако сроки восстановления после нее могут быть достаточно длительными.

Срджану Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В прошлом сезоне защитник продемонстрировал высокую результативность, приняв участие в 32 матчах во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.

