28 сентября 2025 в 12:28

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Telegram-канале, посвященному оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. Ограничения ввели в 11:58 мск, а в 12:18 мск уже сняли.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — было сказано в сообщении.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с призывом ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Так она отреагировала на удар ВСУ по поселку Форос. По ее словам, ликвидация последствий уже началась.

Между тем дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 28 сентября уничтожили более 40 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке подверглись восемь регионов страны. 12 дронов удалось ликвидировать над территорией Курской области, 10 — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Белгородской области. Еще четыре БПЛА были сбиты над Тульской областью, три — над Ярославской областью, два — над Ростовской областью, и по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей.

